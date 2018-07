Mertesacker diz entender frustração de Podolski no Arsenal

No banco do Arsenal após o fim da Copa do Mundo, Lukas Podolski já foi aconselhado pelos companheiros de seleção alemã a repensar sua permanência no clube. Após a partida desta quarta contra o Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões,foi a vez de outro jogador falar a respeito da situação do atacante.

Companheiro de Podolski na seleção e no clube, Mertesacker acredita que a chateação por estar no banco é normal. "Acho que qualquer um que não tem tempo suficiente em campo ficaria chateado. Podolski é um jogador que está acostumado a jogar muito, então este é um novo papel para ele. Ele está lá nos treinamentos dando tudo que pode", disse, na zona mista.

Após a chegada de reforços para o ataque, como a do chileno Alexis Sánchez, o alemão vem perdendo espaço na equipe, o que torna seu futuro incerto tanto no time quanto na seleção. "Nós simplesmente temos um grande elenco, o que significa que sempre alguém vai ter que sentar no banco de reservas", completou o zagueiro.

O Arsenal foi o único time a bater o Borussia Dortmund na fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida terminou em 2 a 0, e Podolski entrou já na segunda metade da etapa complementar.