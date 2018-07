Mertesacker faz cirurgia no tornozelo e desfalca Arsenal O Arsenal confirmou nesta sexta-feira que o zagueiro Per Mertesacker realizou uma cirurgia no tornozelo e ficará afastado dos gramados por um longo período, sem, porém, apresentar uma previsão sobre o tempo de afastamento do jogador. Assim, a cirurgia coloca em risco a participação na sequência da temporada 2011/2012.