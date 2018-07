Mertesacker lesiona o joelho e deve desfalcar o Arsenal por cinco meses

O zagueiro alemão Mertesacker teve confirmada uma lesão no joelho e deve desfalcar o Arsenal por até cinco meses. Com isso, o jogador não viajou com o restante da delegação para a pré-temporada nos Estados Unidos.

Mertesacker se machucou no amistoso contra o Lens, realizado na última sexta-feira, na França, e que terminou empatado em 1 a 1. Agora, Arsène Wenger deve antecipar a reapresentação do zagueiro Laurent Koscielny, que ganhou uns dias a mais de folga após ter sido vice-campeão da Eurocopa com a França.

Isso porque ele também não conta com o zagueiro Gabriel Paulista. O brasileiro, que fará sua segunda temporada no Arsenal, foi vetado da viagem por conta de uma amidalite. O único defensor mais experiente que está relacionado para a viagem é Calum Chambers. O outro zagueiro do elenco, Rob Holding, de apenas 20 anos, chegou ao clube na última semana contratado junto ao Bolton.

O Arsenal fará o primeiro duelo nos Estados Unidos nesta sexta-feira contra o MLS All-Stars. Na segunda, jogará contra o Chivas Guadalajara, do México. Na sequência, encara o Viking FK (dia 5) e fecha a pré-temporada contra o Manchester City (7). A estreia no Campeonato Inglês está prevista para o dia 14, no clássico contra o Liverpool, no Emirates Stadium.