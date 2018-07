Meses após forçar saída, Suárez renova com Liverpool

LIVERPOOL - Vivendo grande fase com a camisa do Liverpool, Luis Suárez assinou nesta sexta-feira a renovação do seu contrato com o time, pelo qual marcou 17 gols em 11 jogos neste Campeonato Inglês. O clube não revelou o período do novo compromisso firmado, mas informou que acertou um acordo de "longo prazo" com o atacante uruguaio.

Suárez acabou selando a sua permanência na equipe inglesa meses depois de ter tentado forçar a sua saída, em uma polêmica na qual chegou a dizer, em agosto passado, que o Liverpool precisava "cumprir um acordo", previsto do seu próprio contrato. Na época, cobiçado por Chelsea e Arsenal e com proposta em mãos, disse que o clube prometeu a ele no ano passado que o liberaria para outro clube caso a equipe não conseguisse classificação para Liga dos Campeões, torneio que o time não está disputando nesta temporada do futebol europeu.

Agora, porém, Suárez garantiu que está "orgulhoso" por ter renovado o seu contrato. "Estou contente por ter acertado um novo contrato com o Liverpool e por ter meu futuro assegurado por um longo prazo", disse o jogador, ao site oficial do clube.

O uruguaio de 26 anos exibiu empolgação com o fato de o Liverpool estar atravessando um bom momento, na briga direta pela liderança do Campeonato Inglês - o time está na segunda posição, apenas dois pontos atrás do líder Arsenal.

"Temos alguns grandes jogadores e o time está crescendo e melhorando o tempo todo. Acredito que posso concretizar as ambições de ganhar troféus e jogar no mais alto nível com o Liverpool", completou Suárez, que também fez questão de enfatizar que o apoio que tem recebido dos torcedores influiu em sua decisão de seguir no clube. "Estou muito orgulhoso de representá-los e sair para fazer o meu melhor para eles cada vez que eu vestir essa camisa. Temos uma relação especial, pois eles têm amor por mim e em troca eu devolvo amor. Eu sempre farei o meu melhor para eles e espero que possamos alcançar o sucesso juntos", completou.

O técnico do Liverpool, Brendan Rodgers, também comemorou a renovação do contrato de Suárez nesta sexta. "Esta é uma notícia fantástica para todos os associados com o clube: a equipe, os proprietários e, sobretudo, os torcedores. Luis é um talento de classe mundial e garantir os seus serviços é crucial para o que estamos tentando alcançar aqui", ressaltou.