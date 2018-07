Mesmo após derrota, Dorival exibe otimismo no Vasco Embora o Vasco tenha sido derrotado por 2 a 1 pelo Goiás no duelo de ida da quartas de final da Copa do Brasil, na noite da última quarta-feira, no Serra Dourada, em Goiânia, o técnico Oswaldo de Oliveira elogiou a atuação da sua equipe e exibiu otimismo ao projetar o confronto de volta, no dia 24 de outubro, em São Januário, assim como previu uma melhora gradativa do time na continuidade do Campeonato Brasileiro.