Mesmo após derrota, Ponte Preta ainda mantém discurso de sonhar com o G4

Mas parece que o sonho de chegar ao G4 ficou distante. Como a meta é trabalhar "jogo a jogo" vai até Brasília para buscar a reabilitação de duas derrotas seguidas e até para melhorar sua posição na tabela. O time jogou mal contra o Figueirense, em casa, e perdeu com um pênalti inexistente.

Para o duelo contra o Flamengo, o técnico Felipe Moreira deverá fazer apenas uma mudança em relação a última partida. O lateral-esquerdo Gilson, que estava suspenso com três cartões amarelos, volta no lugar de Juninho, volante improvisado no setor que ficará como opção no banco de reservas. O técnico, porém, deixou no ar a possibilidade de colocar o atacante Diego Oliveira na vaga do meia Cristian, de 36 anos, que viveu uma temporada desgastante e tem sentido fisicamente o ritmo forte de jogos.

O time treinou nesta sexta-feira à tarde no Centro de Treinamento e deve fazer uma movimentação tática e rachão no sábado cedo, antes do embarque para Brasília. O Mané Garrincha foi escolhido pelo Flamengo, mandante do jogo. O time carioca segurou o empate sem gols com o Santos, quinta-feira, na Vila Belmiro.