Mesmo após derrota, zagueiro crê em vaga de Honduras O zagueiro Emílio Izaguirre, de Honduras, afirmou neste sábado que "só pensa em vencer a Suíça", na terceira e última partida pelo Grupo E da Copa do Mundo, e torcer para uma classificação, mesmo que as chances sejam pequenas. "Estamos conscientes de que temos mais uma oportunidade. Temos que aproveitar o jogo contra a Suíça porque sabemos que ainda dá para passar às oitavas", disse o jogador, em entrevista coletiva antes do treino em Porto Feliz, no interior de São Paulo.