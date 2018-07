Mesmo após evitar queda para Série B, Cristóvão Borges deixa o Bahia

SALVADOR - O Bahia anunciou nesta segunda-feira a saída do técnico Cristóvão Borges. Ele deixa o comando da equipe mesmo após ter conseguido escapar da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas. De acordo com a diretoria, a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. A saída de Cristóvão faz parte da mudança no planejamento do Bahia para a próxima temporada. Por isso, o gestor de futebol Anderson Barros também deixou o clube. O treinador e o dirigente inclusive haviam chegado juntos à Fonte Nova, anunciados no dia 17 de maio desse ano.

Cristóvão chegou ao Bahia em um momento de crise, após a demissão de Joel Santana, que saiu depois da goleada por 7 a 3 para o Vitória na primeira partida da decisão do Campeonato Baiano. O próprio Joel havia ficado apenas um mês no comando do time, substituindo Jorginho, também goleado pelo rival Vitória, desta vez por 5 a 1. Com um elenco limitado, Cristóvão conduziu o Bahia em um campeonato cheio de altos e baixos, mas conseguiu selar a permanência da equipe na Série A na penúltima rodada, com a vitória por 2 a 1 sobre o campeão Cruzeiro. O próprio treinador, no entanto, já havia admitido divergência de ideias com a diretoria do clube.