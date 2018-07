Mesmo após expulsão, Gil está liberado para jogar no domingo

O zagueiro Gil, do Corinthians, foi expulso sem entrar em campo, depois do apito final na partida contra o Atlético Mineiro, na última quarta-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Ele terá de cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro, mas poderá jogar contra o Internacional, neste domingo, em Porto Alegre.

O artigo 171 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) diz que quando um atleta não puder cumprir suspensão na mesma competição, ele deve cumprir a punição em outra organizada pela entidade na partida subsequente.

Porém, esse artigo se refere a penas impostas pelo STJD e não a suspensão automática. Ou seja: enquanto não for julgado e punido pelo tribunal, Gil está liberado para jogar.

Neste caso, até agora, não há chance de o Corinthians ter problemas como aconteceu com o Flamengo, que perdeu quatro pontos no ano passado porque escalou o lateral-esquerdo André Santos irregularmente contra o Cruzeiro, na última rodada do Brasileirão.