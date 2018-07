Mesmo após goleada, René Simões faz treino de finalizações

A goleada por 7 a 0 no jogo-treino diante do Duquecaxiense, na última quarta-feira, parece não ter entusiasmado o técnico do Botafogo, René Simões. Nesta quinta, o treinador comandou uma exigente atividade de finalizações, além de trabalhar questões táticas. Ele cobrou muito dos atacantes Bill, Sassá, Rodrigo Pimpão e Jobson, variando a formação na frente.

Em treino que durou cerca de uma hora e meia sob sol forte, René Simões também testou o time com três zagueiros. O Botafogo abre o Campeonato Carioca neste sábado, às 17 horas. O time recebe o Boavista, em jogo que será disputado no estádio de São Januário.

Fora de campo, a diretoria alvinegra fez uma petição oficial à prefeitura do Rio nesta quinta-feira para alterar o nome do estádio Olímpico João Havelange, o Engenhão, para estádio Olímpico Nilton Santos, em homenagem ao ex-jogador que foi ídolo do Botafogo e da seleção brasileira. O prefeito Eduardo Paes, recentemente, se mostrou favorável à mudança.

"A homenagem é mais do que relevante, em razão das grandes conquistas do atleta Nilton dos Santos pelo esporte nacional, da inspiração que por ele foi trazida a várias gerações de atletas, sem falar na honrosa representatividade do futebol brasileiro através daquela que, para muitos, foi a maior Seleção Brasileira de todos os tempos", disse o documento enviado à Prefeitura.