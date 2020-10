Mesmo após levar gol nos últimos dez jogos, Diniz elogia defesa do São Paulo

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Coritiba, no domingo, e além de completar sete partidas em vencer, ainda chegou ao 10º jogo seguido com sua defesa sendo vazada. Nesta sequência, foram 18 gols sofridos, todos com a dupla de zaga formada pelo jovem Diego e por Léo, lateral-esquerdo improvisado na posição. Apesar dos números, o técnico Fernando Diniz acredita que o problema maior esteja no ataque.

Após a partida contra o Coritiba, o treinador elogiou o sistema defensivo da equipe. "O sistema defensivo se comportou mal? Eu acho que não. Contra o River, sim, principalmente no primeiro tempo. Mas no jogo de hoje (domingo) foi uma bola no gol, de falta. Contra o Inter, foi só uma bola também", disse.

De fato, o Coritiba teve poucas chances de gol, mas na melhor oportunidade, marcou o gol. Diniz decidiu mudar a defesa no dia 23 de agosto, na vitória por 1 a 0 sobre o Sport. Esse jogo e a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na rodada seguinte, foram as únicas partidas da dupla Diego e Léo sem levar gol.

Após esse período, o time levou pelo menos um gol nos dez jogos seguintes. Diniz faz questão de defender suas escolhas por Diego e Léo. "Quando jogou Bruno (Alves) e Arboleda, a gente levou três gols do Bragantino e do Mirassol. Não é só a defesa, o sistema inteiro tem que trabalhar bem", explicou.

Se a defesa conta com a proteção do treinador, o mesmo não se pode dizer do ataque. Diniz claramente está incomodado com a má pontaria de seus atacantes. Nos mesmos dez jogos em que levou gols, o São Paulo só não marcou em um (derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG). Foram 15 gols marcados neste período.

"A gente está pecando de maneira maior nas finalizações. A gente tem criado chances para vencer, mas não consegue. Precisamos colocar a bola dentro do gol. A execução não está ruim, o que está ruim é a gente fazer poucos gols, e nas poucas chances que os adversários têm contra nós, eles estão conseguindo marcar", analisou.

Veja a lista dos dez jogos que o São Paulo levou gols