Mesmo após punição, Mourinho volta a se envolver em polêmica com arbitragem Nem uma recente punição imposta pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) parece frear as críticas de José Mourinho aos árbitros. Agora o treinador do Chelsea classificou o juiz do último jogo do Chelsea na Liga dos Campeões da Europa como "fraco e ingênuo" e o comparou com o árbitro responsável por uma polêmica recente na Copa do Mundo de Rúgbi.