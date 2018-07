Mesmo após queda, Matic celebra: 'Botamos a Sérvia de volta no mapa do futebol'

A Sérvia caiu na primeira fase da Copa do Mundo na última quarta-feira, ao ser derrotada pelo Brasil por 2 a 0, em Moscou. O resultado deixou a equipe na terceira posição do Grupo E, com apenas três pontos, mas não impediu que os jogadores celebrassem a participação na Rússia.

"Este é um dos momentos em que você não sente desapontamento, sente orgulho porque representou seu país, deu o máximo. Podemos todos nos olhar direto nos olhos e concordar que demos tudo em campo. Definitivamente, não foi perfeito, mas nós colocamos a Sérvia de volta no mapa do futebol com nossa presença e desempenho", declarou o volante Nemanja Matic, do Manchester United, ao site da Fifa.

Na quarta, a Sérvia foi dominada na maior parte do confronto pelo Brasil. Paulinho abriu o placar no primeiro tempo, e quando os sérvios finalmente eram superiores na etapa final, Thiago Silva completou o placar de cabeça. O resultado não foi o esperado, mas Matic considerou que a seleção deve ter deixado o país orgulhoso por sua participação na Rússia.

"Este é o tipo de derrota que não é dolorosa. Nós estamos tristes, claro, por estarmos fora, mas eu espero que, por mais que não tenhamos deixado a nação feliz, não tenhamos desapontado eles. Lutamos por 90 minutos um pelo outro contra um time forte, que sabia exatamente o que queria toda hora. O mundo está falando sobre a Sérvia no futebol de novo, e o que temos que fazer é focar no que vem pela frente."