Gabriel ainda não vê o Santos na briga direta pelo título

O atacante Gabriel, destaque na vitória do Santos por 4 a 2 sobre o Fluminense, nesta quarta-feira, em Cariacica (ES), afirmou que o triunfo ainda não é suficiente para colocar o time na briga direta pelo título do Campeonato Brasileiro e representa apenas o primeiro passo. O santista disse que o clássico deste domingo contra o São Paulo, esse sim, é fundamental para a equipe se firmar na luta pela taça.

Com a vitória desta quarta-feira, o Santos ficou a um ponto do Flamengo, o último clube do G4. "Foi uma grande vitória, mas ainda precisamos melhorar. Temos de pensar no clássico para conseguirmos uma vitória para credenciar nossa equipe a brigar pela Libertadores e também pelo título", afirmou o atacante na saída do gramado do estádio Kleber Andrade.

Gabriel teve uma atuação importante na virada santista. Ele foi responsável pelo segundo gol, aos 47 minutos da primeira etapa, e deu tranquilidade ao fazer o terceiro tento, no início da segundo tempo. Além disso, abriu espaços e fez um boa parceria com Rodrigão, estreante que também fez seu tento. Gabriel aproveitou para convocar a torcida para o clássico que será disputado no Pacaembu. "Precisamos do apoio da torcida para conseguir outra vitória", afirmou.

O Santos conseguiu a sua segunda vitória como visitante e a melhor atuação fora de casa. Para o clássico contra o São Paulo, o técnico Dorival Júnior deve manter a dupla de ataque formada por Rodrigão e Gabriel. O meia Lucas Lima, que entrou no segundo tempo, deverá ser escalado desde o início.