Mesmo 'baleado', Tite acompanha treino do Corinthians

SÃO PAULO - Um dia depois de receber alta após operar uma hérnia inguinal, o técnico Tite assistiu ao treino físico dos atletas do Corinthians, na tarde desta segunda-feira, no CT do Parque Ecológico, em São Paulo. A maior parte do tempo ele assistiu ao treinamento do banco de reservas, conversando com integrantes da comissão técnica.

Quando deixou o gramado, o técnico caminhou vagarosamente e conversou rapidamente com os jornalistas. "Está tudo bem", disse. O treinador foi operado na noite do último sábado. Ele passou a sentir dores abdominais logo depois de comandar o treinamento na manhã de sábado e foi internado no Hospital São Luiz. Os médicos sugeriam que o técnico ficasse dez dias de repouso, mas ele preferiu se tratar no CT.

Nesta segunda, os jogadores, que fazem a pré-temporada no próprio CT, ganharam folga na parte da manhã, mas sem poder sair do hotel. Na parte da tarde, o elenco foi dividido em grupo que alternavam exercícios físicos no gramado com academia. O único atleta que não participou da atividade foi Jorge Henrique, que sentiu dores lombares.

Os treinos mais puxados devem ser intensificados durante a semana porque no próximo domingo o Corinthians fará um amistoso contra o Flamengo, no estádio do Café, em Londrina (PR). Tite já disse que espera que o grupo readquira rapidamente o ritmo de jogo e deve dar chance a jogadores contratados como Vítor Júnior e Gilsinho.