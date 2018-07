Mesmo cauteloso, Ceará quer a 3.ª vitória no Brasileirão Sem o lateral Diogo, contundido, e o volante Heleno, suspenso, o Ceará busca sua terceira vitória no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira contra o Goiás, às 21 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Invicto, com duas vitórias e um empate, o time nordestino terá Oziel na lateral e Careca como terceiro volante, ao lado de Michel e João Marcos.