Mesmo classificado, técnico do Grêmio valoriza duelo com o Toluca

Apesar de já ter a vaga garantida nas oitavas de final da Copa Libertadores, o técnico Roger Machado valorizou nesta segunda-feira a partida do Grêmio contra o Toluca, nesta terça, no encerramento do Grupo 6 da competição. Para o treinador, será oportunidade para dar ritmo a jogadores que não estiveram em campo na rodada passada e manter o bom momento do time gaúcho na competição.

"Para mim, valem os importantes três pontos para recuperar aqueles pontos que perdemos para este mesmo adversário jogando fora de casa", afirmou Roger, referindo-se à derrota por 2 a 0, na casa do time mexicano, logo na estreia. "Também tem a possibilidade de subir na tabela e ter uma vantagem lá na frente, manter o momento."

O Grêmio quer somar o máximo de pontos para buscar alguma vantagem no mata-mata da Libertadores. Ainda que se torne o nono melhor time desta fase de grupos, o time gaúcho poderá decidir os duelos em casa caso cruze com equipes de pior campanha na sequência da competição.

Roger Machado também pretende dar espaço para jogadores que estiveram ausentes nas últimas partidas. Voltam ao time nesta terça o volante Maicon, o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira e Ramiro, outro volante, recuperado de caxumba. Os outros dois estiveram fora na rodada passada por suspensão.

"Ter novamente todo mundo a minha disposição [também é importante]. Hoje o campo estava cheio porque não temos mais ninguém no departamento médico, com exceção do Moisés. Isso aumenta a qualidade do treino e do jogo. São muitas coisas importantes para avaliar", declarou o treinador.

Sobre o time, Roger Machado avisou que não será desta vez que Miller Bolaños retornará ao time. Ele só deve voltar ao time na quinta, pela semifinal do Campeonato Gaúcho, contra o Juventude.

Sem Bolaños e com estes retornos, o time deve ser escalado com Marcelo Grohe; Ramiro, Pedro Geromel, Fred e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano, Douglas e Luan; Bobô.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros: Marcelo Grohe e Bruno Grassi;

Zagueiros: Bressan, Fred e Geromel;

Laterais: Marcelo Hermes, Marcelo Oliveira e Ramiro;

Volantes: Edinho, Kaio, Maicon e Walace;

Meias: Douglas, Giuliano e Lincoln;

Atacantes: Bobô, Everton, Henrique Almeida, Luan e Pedro Rocha.