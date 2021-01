Mesmo com acesso, elenco da Chapecoense cruza os braços para cobrar salários atrasados

Não houve treino da Chapecoense nesta terça-feira. Os jogadores foram até o centro de treinamento, em Chapecó (SC), mas não para se preparem para o jogo de quinta-feira contra a Ponte Preta, em casa, pela 36.ª e antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco se reuniu com dirigentes para cobrar salários atrasados.

A conversa teria sido bastante dura. Não é para menos. De acordo com a rádio Chapecó, em relação aos vencimentos de 2020 o clube deve um mês de CLT, seis meses de direito de imagem, além de parte do 13.º salário e das férias.

A diretoria trabalha para pagar parte das pendências ainda essa semana e a expectativa é que nesta quarta-feira os jogadores treinem normalmente visando o jogo que pode colocar a Chapecoense novamente na liderança da Série B.

Graças ao empate sem gols do América-MG com o Brasil-RS, em Pelotas (RS), nesta terça-feira, a Chapecoense depende apenas de si para ser campeã. Os mineiros estão na liderança com 69 pontos, dois a mais que os catarinenses, que ainda não entraram em campo pela rodada. Tanto Chapecoense como o América-MG já garantiram o acesso à Série A em 2021.