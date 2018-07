Mesmo com acesso, Ponte diminui orçamento para 2015

Em reunião ordinária realizada na noite da última segunda-feira, o conselho deliberativo aprovou o orçamento da Ponte Preta para 2015, no valor de R$ 35,3 milhões. O curioso é que, apesar do acesso à elite do Campeonato Brasileiro, o número é menor do que o orçamento traçado para essa temporada - R$ 37,7 milhões -, quando a equipe campineira disputou a Série B.

A reunião contou com a presença de cerca de 80 conselheiros e de membros importantes da diretoria, como o presidente Márcio Della Volpe, o presidente de honra Sérgio Carnielli, o diretor financeiro Vanderlei Pereira e o gerente de futebol Gustavo Bueno.

Do valor total aprovado pelo conselho deliberativo, o clube vai utilizar R$ 23,9 milhões para tocar o departamento de futebol profissional. Esse dinheiro não servirá apenas para a montagem do elenco, mas também ajudará a bancar viagens, hospedagens, comissão técnica, departamento médico, e demais funcionários e gastos com o departamento.

Isso é apenas uma previsão orçamentária para a próxima temporada, podendo o valor aumentar ou diminuir conforme as receitas. No ano passado, o Conselho Deliberativo aprovou um orçamento de R$ 42,2 milhões, mas, devido ao rebaixamento no Brasileirão, foi necessário fazer uma readequação e o valor caiu para R$ 37,7 milhões.

Mesmo de olho na próxima temporada, a Ponte Preta ainda sonha com o título da Série B em 2014. Seria um título inédito e histórico, porque considerado o clube de futebol mais velho do Brasil com atividades ininterruptas, com 114 anos, a equipe nunca conquistou um título de expressão. Líder da competição, com 67 pontos, a Ponte vai enfrentar o Joinville, vice-líder, com 66 pontos, e que também já antecipou seu acesso à Série A em 2015. O jogo será realizado sábado à tarde na Arena Joinville, em Santa Catarina, pela 35.ª rodada da Série B.