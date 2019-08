Mesmo com Botafogo-SP no G-4 da Série B, Roberto Cavalo deixa o cargo

Hoje na zona de acesso da Série B, o Botafogo-SP comunicou, nesta terça-feira, a saída do técnico Roberto Cavalo. Segundo nota oficial do clube, o técnico se reuniu com o vice-presidente Oswaldo Festucci e decidiu deixar o cargo.

Cavalo assumiu o comando do time em fevereiro para ajudar na luta contra o rebaixamento no Campeonato Paulista e conseguiu escapar da degola.Na sequência, a equipe teve grande crescimento de rendimento e um início muito bom na Série B do Campeonato Brasileiro, chegando até mesmo a liderar a competição.

Por essa razão, a diretoria do Botafogo foi clara em afirmar que o técnico deixa boa impressão e que há a possibilidade de um retorno em breve. "Temos que agradecer muito o trabalho do Roberto Cavalo. Ele assumiu o Botafogo em uma situação difícil no Campeonato Paulista, fez um grande trabalho e cumpriu com o objetivo que era manter a equipe na Série A. No Brasileiro, ele também fez uma boa campanha e deixou a gente na quarta colocação. É uma pessoa correta e extremamente trabalhadora", elogiou Oswaldo Festucci.

O vice-presidente ainda foi além e afirmou que "as portas do Botafogo estão escancaradas para um retorno em um futuro próximo".

Com 23, pontos, na quarta colocação da Série B, o Botafogo-SP voltará a campo na próxima sexta-feira, quando vai enfrentar o líder Bragantino, fora de casa.