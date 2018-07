Mesmo com cirurgia, São Paulo quer renovar com Rogério Ceni

SÃO PAULO - Momentos depois de anunciar que Rogério Ceni precisará passar por uma cirurgia no ombro direito, por conta de um estiramento, o São Paulo revelou nesta quinta-feira o desejo de renovar o contrato do goleiro, que termina em dezembro. A ideia é que ele dispute pelo menos mais uma Libertadores, caso o clube consiga a vaga para a competição no ano que vem.

Nem mesmo a grave lesão impede os planos da equipe. Aos 39 anos, Rogério pode ficar até seis meses afastado por conta da cirurgia, o que poderia fazer com que sua carreira fosse encerrada. Além do tempo de recuperação, o local da contusão é um complicador, já que, por ser goleiro, ele utiliza muito os braços.

"O entusiasmo do Rogério é igual ao de um menino. Isso nos traz a certeza de que ele vai voltar bem, em grande nível. Inclusive já demos início a uma conversa para renovação, porque nosso objetivo é vê-lo disputar a Libertadores em 2013", disse o diretor de futebol do São Paulo, Adalberto Baptista.

Para João Paulo de Jesus Lopes, vice-presidente de futebol, o goleiro será importante para o grupo mesmo no período em que estiver afastado. "Mesmo fora dos gramados ele é o atleta que mais motiva o elenco e procura sempre dar sua preciosa contribuição. Contamos com o Rogério tanto em campo, como nos bastidores nesse período de afastamento dos gramado", apontou. "Contusões fazem parte do dia a dia do atleta profissional. Temos convicção de que o Rogério tem muito futebol para oferecer ao São Paulo", completou.