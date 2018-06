Mesmo com classificação, Inter admite atuação ruim contra o Boavista

O Internacional se classificou na noite de quarta-feira à segunda fase da Copa do Brasil, mas o time não deixou Cascavel (PR) satisfeito. O técnico Odair Hellmann reconheceu após o empate por 1 a 1 com o Boavista que o time teve atuação ruim e precisará corrigir erros para a sequência da temporada.

"Criamos inúmeras oportunidades e não fizemos mais gols, mas é preciso olhar para isso com tranquilidade para seguir o nosso trabalho. Vamos corrigir e evoluir", projetou o técnico do Inter, que teve baixa produção ofensiva na partida disputada no interior do Paraná.

A diretoria adotou avaliação parecida, apontando que o time ainda está em início de temporada. Por isso, mais importante nesse momento foi avançar de fase na competição nacional, mesmo que o time não tenha apresentado um bom futebol.

"Foi uma classificação importante em um jogo eliminatório. Claro que queríamos a vitória. Criamos mais chances de gol. Mas conseguir a vaga com menos de 30 dias de trabalho neste início de temporada pode ser considerado um bom resultado. Vale a classificação, que é o principal", avaliou o vice-presidente de futebol do Inter, Roberto Melo.

Após o duelo com o Boavista, o Inter volta as suas atenções para o Campeonato Gaúcho. O time está em terceiro lugar, com nove pontos somados em quatro jogos, e voltará a jogar no domingo, quando vai visitar o Brasil, no Bento de Freitas, em Pelotas, pela quinta rodada.