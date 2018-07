Mesmo com contrato, Walter diz que não deve ficar no Fluminense

Depois de Carlinhos, Diguinho, Valencia, Fabrício e Bruno, o atacante Walter deve ser o próximo a deixar o Fluminense. Mesmo com contrato até o fim de 2015, o jogador declarou neste domingo que dificilmente permanecerá no time para a próxima temporada. A saída deve ser motivada pelo fim da parceria dos cariocas com a Unimed, o que resultou na redução da receita do clube.

"Tem muita coisa envolvida. A princípio volto para o Fluminense, tenho contrato, mas é muito difícil eu continuar lá. Se eu não me engano, até o dia 31, o Fluminense tem de pagar um parcela do meu empréstimo", afirmou Walter, em entrevista à Rádio Bandeirantes do Rio Grande do Sul.

Walter ainda tem os direitos ligados ao Porto e para ficar com ele, o Fluminense teria que pagar mais uma parcela do empréstimo ou ceder jogadores aos portugueses. Mas o atacante não viveu um bom ano em 2014 e sequer se firmou como titular. Com isso, o mais provável é que entre em acordo com o clube carioca para ser liberado.

Apesar de admitir que seu futuro deve ser longe do Fluminense, Walter garantiu que ainda não sabe onde ele acontecerá. "Quero que meu ano de 2015 seja muito bom, Estou vendo outras coisas. O Fluminense vai mudar bastante, pode ser para melhor ou para pior."

Revelado nas categorias de base do Internacional, o jogador de 25 anos admitiu o desejo de voltar a atuar no Rio Grande do Sul e não descartou nem uma possível ida para o Grêmio. No entanto, garantiu que ainda não foi procurado por nenhum dos rivais gaúchos.

"Não tive conversa nenhuma, nem com Inter, nem com Grêmio. Mas agradeço o carinho da torcida Gre-Nal. No shopping me param direto. Torcedores pedindo para ir para o Grêmio, para o Inter. Esse carinho é muito grande. Me sinto aqui do Sul, vim para cá com 12 anos. Mas não chegou nenhuma proposta. É uma vontade minha voltar para o Sul, porque tenho apartamento aqui. Quem sabe", apontou.