Mesmo com derrota, elenco do Vasco segue focado no clássico pela Copa do Brasil

Apesar da derrota do Vasco para o Coritiba por 1 a 0, neste domingo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a reação dos jogadores foi aparentemente tranquila. Ficou evidente que a preocupação principal neste momento está no clássico contra o Botafogo, nesta quarta-feira, valendo uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

"Não tem esta questão de time principal porque o grupo forma uma coisa só. Mesmo com certos desfalques não podemos justificar nada porque quem entra tem a obrigação de ir bem. É para entrar e dar conta do recado" explicou o meia Ygor Catatau.

Para o lateral-direito Yago Pikachu, que cometeu o pênalti em cima de Robson que resultou no gol do Coritiba, é melhor esquecer logo esta derrota. "Perder é ruim e tem que doer. Mas agora temos que focar na Copa do Brasil, em jogo em nossa casa, onde temos que buscar a vaga".

Como perdeu no primeiro jogo por 1 a 0, na quarta-feira passada, no estádio do Engenhão, o Vasco agora precisa vencer por dois ou mais gols de diferença em São Januário. Se devolver o placar ou ganhar por um gol, então a vaga será definida nas cobranças de pênaltis. Quem passar chega às oitavas de final e garante uma premiação da CBF de R$ 2,6 milhões.

O zagueiro Miranda considerou a derrota injusta pelo maior de volume vascaíno, principalmente no segundo tempo. "Tivemos muitas chances de gol, muito mais do que eles. O Cano pegou bem duas vezes e o goleiro defendeu e criamos outras chances, enquanto que o Coritiba só arriscou de longe. Futebol não tem essa de perder e tudo bem. É preciso lutar para vencer sempre", concluiu.