Mesmo com derrota em clássico, Botafogo celebra evolução do ataque

O Botafogo entrou em campo para enfrentar o Flamengo, domingo, no Maracanã, tendo de superar dois jejuns: de gols e vitórias. Ao fim do compromisso, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time até havia conseguido encerrar um deles, mas deixou o campo derrotado por 3 a 2, ampliando a sequência de resultados ruins.

Após o compromisso, o quinto tropeço consecutivo da sua equipe, com quatro derrotas e um empate, o técnico Eduardo Barroca preferiu exaltar a evolução do setor ofensivo, avaliando que a equipe está em crescimento. "Já tinha tido crescimento do Santos para o Galo, tanto na criação quanto nas finalizações, hoje continuamos tendo crescimento, que culminou com os dois gols", disse.

Barroca também apontou o espírito de luta do Botafogo, que abriu o placar do clássico, levou a virada, conseguiu a igualdade em 2 a 2, mas depois sucumbiu diante do rival. Para ele, a postura do clássico poderá render bons frutos se for repetida na sequência da temporada.

"Primeiro precisa exaltar a atuação e o espírito do Botafogo. Começou com atitude muito boa, abriu vantagem, a bola parada entrou muito bem. Pressionou muito bem a equipe do Fla, conseguimos voltar a fazer o gol. Criamos, tivemos a chance do segundo gol quando estava empatado. Com certeza o Botafogo vai tirar proveito dessa atitude", afirmou.

As críticas de Barroca e do Botafogo ficaram reservadas ao trabalho do árbitro Raphael Claus, que, na sua visão, poderia ter expulsado os flamenguistas Rafinha e Cuéllar. "Não costumo falar de arbitragem, sou homem de assumir minhas responsabilidades, mas a arbitragem do Raphael não foi do nível que costuma ser", reclamou Barroca.

Derrotado, o Botafogo caiu para o décimo lugar no Brasileirão, com 16 pontos. O time voltará a jogar na quarta-feira, quando vai visitar o Atlético-MG, no Independência, para o duelo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na ida, a equipe mineira venceu por 1 a 0.