Mesmo com derrota, San Lorenzo vai à final inédita da Libertadores

O San Lorenzo vai disputar a final da Libertadores pela primeira vez na história, numa decisão contra o Nacional do Paraguai, que irá promover um campeão inédito na competição. A vaga do time argentino foi conquistada na noite desta quarta-feira, mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Bolívar em La Paz - no jogo de ida, semana passada, em Buenos Aires, tinha vencido por 5 a 0.

Único dos grandes do futebol argentino a nunca ter sido campeão da Libertadores, o San Lorenzo é o time do coração do papa Francisco. E tem a chance de conseguir o maior título de sua história, começando a disputa da final na próxima quarta-feira, no Paraguai - o jogo decisivo será na semana seguinte em Buenos Aires.

O Nacional tinha conseguido sua vaga na noite anterior, quando perdeu para o Defensor por 1 a 0, em Montevidéu, no Uruguai - no jogo de ida, tinha vencido em casa por 2 a 0. Time pequeno, sem grande tradição, pode se tornar agora o segundo paraguaio a conquistar um título da Libertadores, depois do tricampeão Olimpia.

No jogo desta quarta-feira, disputado no Estádio Hernando Siles, na altitude de La Paz (a capital boliviana fica a 3.600 metros acima do nível do mar), o San Lorenzo administrou a enorme vantagem conseguida na vitória em Buenos Aires. E o Bolívar só marcou seu gol já nos acréscimos, com Yecerotte, ganhando por 1 a 0.