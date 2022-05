Mesmo com desfalques, defesa mantém padrão e empurra Palmeiras para a vice-liderança do Brasileirão

O Palmeiras entrou em campo contra o Juventude com quatro desfalques importantes na defesa: os zagueiros Gustavo Gómez, que estava suspenso, e Luan, que ainda está voltando de lesão, e os laterais Mayke e Piquerez, que estão machucados. Mesmo assim, o time mostrou solidez e não tomou gols fora de casa.

Segundo o lateral-direito Marcos Rocha, o técnico Abel Ferreira sempre reforça a necessidade de o time não sofrer gols. "Ele pede uma defesa menos vazada pois sabe que temos uma equipe muito qualificada à frente. Nem sempre conseguimos, mas sabemos a força da nossa defesa, que costuma não sofrer gol", disse.

Em sete partidas no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras sofreu apenas cinco gols e ao lado do Santos tem a defesa menos vazada do torneio. Não fosse os três gols que tomou do Ceará na estreia da competição, a média seria melhor ainda. E quando a zaga faz sua parte lá atrás, o caminho fica mais fácil para o ataque, que costuma contribuir com gols. "Pela qualidade que temos, podemos fazer gol a qualquer momento. Se segurar ali, podemos sair com a vitória", avisou o lateral.

Marcos Rocha festejou a subida do Palmeiras na tabela de classificação. Com a vitória sobre o Juventude, ficou a apenas um ponto do líder Corinthians e quer aproveitar o bom momento defensivo para embalar em todas as competições da temporada: Brasileirão, Copa Libertadores e Copa do Brasil.

Para Marcos Rocha, o Palmeiras está no caminho certo para conquistar mais troféus na temporada. "Estou muito feliz pelo trabalho que tem sido feito. A equipe está muito consistente e temos como objetivo vencer todas as competições. Sabíamos que uma vitória nos colocaria próximo dos quatro primeiros no Brasileirão", afirmou.