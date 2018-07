Atlético-PR só empata com Joinville e deixa G4 do Brasileirão

O Atlético Paranaense perdeu a chance de permanecer entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro ao empatar sem gols com o Joinville - vice-lanterna da competição -, neste sábado, em plena Arena da Baixada, em Curitiba, pela 23.ª rodada. Além de atuar em casa, o time paranaense jogou quase todo o tempo com um jogador a mais e os últimos cinco minutos, com dois atletas a mais.

O resultado deixa o Atlético agora em quinto lugar, com 37 pontos - foi ultrapassado pelo São Paulo, que ganhou mais cedo do Internacional. O Joinville permanece em 19.º, com 21 pontos. As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, às 21 horas. O time paranaense enfrenta o Figueirense, em Florianópolis, e o Joinville recebe a Chapecoense.

A equipe comandada pelo técnico Milton Mendes teve muito mais posse de bola que o adversário, mas não conseguiu furar o bloqueio defensivo e principalmente tropeçou nos próprios erros. O Atlético jogou muito abaixo do que em partidas anteriores, principalmente no ataque.

O Joinville teve o seu primeiro jogador expulso aos 28 minutos do primeiro tempo - o lateral-direito Diego, por falta violenta. Mas a expulsão não alterou o panorama do jogo. O Atlético ia para o ataque, sem inspiração, e os catarinenses contra-atacavam com perigo.

Na metade do segundo tempo um lance dramático. O meia Lucas Crispim, do Joinville, chocou-se contra Kadu, do Atlético. O jogador catarinense caiu desacordado e sangrando bastante. O atleta saiu de ambulância do estádio, levado para um hospital em Curitiba. A delegação dos catarinenses, depois do jogo, revelou que Crispim estava bem.

O jogo ficou mais nervoso à medida que o tempo passava e nos últimos minutos houve um festival de cartões vermelhos. Marcos Guilherme, do Atlético, e Alef, do Joinville, foram expulsos por troca de agressões. Aos 52 minutos (o jogo foi até 56), Edson Ratinho, da equipe catarinense, recebeu o vermelho por chutar uma bola para longe, deixando a sua equipe com apenas oito jogadores.

Mesmo assim o time rubro-negro paranaense não conseguiu aproveitar e o confronto terminou em 0 a 0, frustrando a torcida que compareceu à Arena da Baixada.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 0 x 0 JOINVILLE

ATLÉTICO-PR - Weverton; Eduardo, Wellington (Crysan), Kadu e Sidcley; Deivid (Ewandro), Hernani, Marcos Guilherme e Daniel Hernandez (Delatorre); Nikão e Walter. Técnico: Milton Mendes.

JOINVILLE - Agenor; Mário Sérgio, Bruno Aguiar, Alef e Diego; Naldo, Kadu, Edson Ratinho e Marcelinho Paraíba (Fernando Viana); Kempes (Luiz Gustavo) e Lucas Crispim (Juninho). Técnico: PC Gusmão.

CARTÕES AMARELOS - Delatorre e Ewandro (Atlético-PR); Kadu (Joinville).

CARTÕES VERMELHOS - Marcos Guilherme (Atlético-PR); Diego, Alef e Edson Ratinho (Joinville).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 260.645,00.

PÚBLICO - 13.238 pagantes (14.715 no total).

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).