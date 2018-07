Mesmo com dor, Diego Cavalieri garante presença no Flu

SALVADOR - Mesmo com dores na mão esquerda, por causa de um corte que o impediu de treinar normalmente nos últimos dias, o goleiro Diego Cavalieri confirmou presença no jogo deste domingo, diante do Bahia, em Salvador, pela última rodada do Brasileirão. Ele já defendeu o Fluminense nessas condições na partida passada, diante do Atlético-MG, e garantiu estar pronto para o desafio.

"Foi um corte profundo, sete pontos que só serão retirados na semana que vem. Mas estou conseguindo treinar. O departamento médico está me auxiliando e a fisioterapia também. Estão fazendo de tudo para eu suportar a dor. Não está me limitando, não está me atrapalhando tecnicamente", contou o goleiro, um dos principais jogadores do time do Fluminense.

Com Diego Cavalieri no gol, o Fluminense espera conseguir evitar o rebaixamento no Brasileirão. Para isso, precisa vencer o Bahia na Fonte Nova e ainda torcer por tropeços de Vasco e Coritiba, que também jogam neste domingo. "O grupo está focado. O único pensamento é de poder permanecer, mas temos a consciência que é uma situação delicada. Estamos trabalhando, conversando e temos que fazer nossa parte, com sonho de permanecer", disse o goleiro.