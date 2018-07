Mesmo com dores, Leandro Pereira é relacionado no Palmeiras

Mesmo sem treinar nesta sexta-feira, o atacante Leandro Pereira foi incluído na lista de relacionados do Palmeiras para o jogo contra o lanterna América-MG, domingo, em Londrina, pelo Brasileirão. O jogador sentiu dores no quadril e foi poupado da atividade comandada pelo técnico Cuca.

Ao colocar o atacante na lista de convocados, Cuca manteve o mistério sobre a definição do ataque do time. Na quinta-feira, havia dúvida se escalaria Leandro Pereira ou Erik ao lado de Róger Guedes e Dudu no trio ofensivo palmeirense - Dudu volta ao time após cumprir suspensão na rodada passada.

Outra opção do treinador para o setor é Alecsandro. Recuperado de dores nas costas, o atacante treinou normalmente nesta sexta pela primeira vez na semana. Assim, também foi incluído na lista de 25 jogadores relacionados para o duelo no Paraná.

A definição sobre o ataque do Palmeiras deverá ser feita no sábado, no último treino antes da partida no Estádio do Café. A atividade será realizada em Londrina. A delegação embarca para a cidade paranaense na manhã deste sábado.

Sem Gabriel Jesus, Yerry Mina e Lucas Barrios, todos convocados para jogos das seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o técnico Cuca deve escalar o Palmeiras no domingo com Jailson; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Gabriel (Zé Roberto), Tchê Tchê e Moisés; Dudu, Róger Guedes e Erik (Leandro Pereira).

Confira a lista de relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Jailson e Vagner;

Laterais: Egídio, Fabiano, Jean e Zé Roberto;

Zagueiros: Edu Dracena, Thiago Martins e Vitor Hugo;

Volantes: Arouca, Gabriel, Matheus Sales, Thiago Santos, Rodrigo e Tchê Tchê;

Meias: Allione, Cleiton Xavier, Fabrício e Moisés;

Atacantes: Alecsandro, Dudu, Erik, Leandro Pereira, Róger Guedes e Rafael Marques.