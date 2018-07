Mesmo com dores no joelho, Thiago Silva é relacionado no PSG

PARIS - O técnico Carlo Ancelotti está apostando nos zagueiros brasileiros para o segundo jogo do Paris Saint-Germain contra o Barcelona, nesta quarta-feira, no Camp Nou, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Ele relacionou Thiago Silva e Alex, apesar dos problemas físicos enfrentados pela dupla nos últimos dias.

Os dois foram desfalques do PSG no jogo contra o Rennes, no sábado, em rodada do Campeonato Francês. Thiago Silva ainda se recupera de uma pancada sofrida no joelho no primeiro jogo contra o Barcelona, semana passada. Alex, por sua vez, sentiu dores musculares na coxa.

Por conta destes problemas, a dupla da defesa ainda é dúvida para o duelo decisivo contra os espanhóis. E só deverão ter suas escalações confirmadas nesta terça ou na quarta, momentos antes da partida.

Thiago Silva e Alex não são os únicos brasileiros na lista de relacionados. Thiago Motta, que é naturalizado italiano, também foi listado para o jogo. O meia jogou apenas uma partidas nos últimos dois meses por causa de uma lesão na virilha. Mas está recuperado e pode ser uma opção para o decorrer do jogo.

Lucas, outro brasileiro, Ibrahimovic e Beckham estão confirmados na lista também. Já Blaise Matuidi, herói do jogo de ida, será desfalque certo nesta quarta. Ele vai cumprir suspensão após marcar o gol de empate, por 2 a 2, com o Barcelona, no Parques dos Príncipes.