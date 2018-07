Mesmo com dores, Valdivia pede para jogar a final pelo Palmeiras

O meia Valdivia pode ser a grande surpresa da decisão do Campeonato Paulista. O chileno está com um edema no joelho esquerdo e sente muitas dores no local, por isso chegou a ser descartado para o primeiro jogo da final entre Palmeiras e Santos, domingo, no Allianz Parque, mas neste sábado, ele pediu para o técnico Oswaldo de Oliveira levá-lo para a partida, mesmo não estando em totais condições.

O jogador participou do treinamento realizado na manhã deste sábado no Allianz Parque, local da decisão, para tentar demonstrar ao treinador que tem condições de conseguir atuar pelo menos por alguns minutos. Sua participação no jogo depende de Oswaldo, que para manter o mistério, decidiu não divulgar a lista dos relacionados para o clássico.

As dores no joelho começaram após uma pancada sofrida no clássico com o Corinthians, no domingo passado. O chileno ficou toda a semana sem treinar no gramado e a única atividade que fez com os companheiros foi neste sábado.

O certo é que, se conseguir convencer o treinador, o chileno ficará como opção no banco de reservas. Existe, inclusive, a possibilidade dele tomar medicamentos para conseguir controlar a dor e estar em campo no domingo, caso Oswaldo resolva levá-lo para a partida.

Se for vetado, o chileno será preparado para a partida de volta, marcada no próximo domingo, na Vila Belmiro. Existe ainda uma possibilidade dele participar do jogo contra o Sampaio Correa, quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Retorno certo é o lateral-esquerdo Zé Roberto, que confirmou sua recuperação por sua página pessoal no Facebook. "Vamos pro jogo! Essa é a hora do sacrifício, da garra, da força de vontade e da superação. Não chegamos até aqui por acaso, tivemos dificuldades e lutas, mas estamos com nossas armas lapidadas e prontos! "O Palmeiras é Grande" por causa de cada torcedor que estará lá no apoiando e gritando!", escreveu o jogador, recuperado de dores na coxa direita.

No lado do Santos, o técnico Marcelo Fernandes também faz mistério e divulgou a lista dos relacionados com todos os jogadores. Robinho tenta se recuperar de um edema na coxa esquerda e também pode ficar de fora da partida.