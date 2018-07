Mesmo com empate, Deschamps se diz feliz com a vaga

Após o empate em 0 a 0 com o Equador, nesta quarta-feira, que garantiu à França o primeiro lugar no Grupo E, o técnico Didier Deschamps se disse satisfeito com o resultado e rebateu as críticas de alguns jornalistas, que esperavam uma nova vitória da equipe europeia. O treinador lembrou que seleções consideradas favoritas foram eliminadas na primeira fase e avaliou que seu time se portou bem em campo.

"Jogamos com uma equipe diferente hoje (quarta), mas nossa ideia foi a mesma. Tivemos muitas possibilidades, eles se defenderam bem e não fomos eficazes" afirmou Deschamps. "Queríamos ter vencido, mas isso não estraga a felicidade da classificação".

O técnico disse que, apesar de duas goleadas e do primeiro lugar no grupo, a França teve trabalho para se classificar às oitavas. "Algumas pessoas acharam que éramos os reis do mundo após vencermos a Suíça, mas as equipes têm qualidade. O Equador tem muita qualidade, foi difícil avançarmos", afirmou.

Na próxima segunda, a França encara a Nigéria em Brasília buscando uma vaga entre os oito melhores do Mundial. Deschamps revelou já estar acompanhando o selecionado africano. "Amanhã (quinta) teremos tempo para pensar na Nigéria. Já os vi jogar, mas vamos observar com mais cuidado", disse. "É um time sólido, rápido e que se defende bem".

Questionado sobre até onde a França pode chegar no Mundial, Deschamps desconversou. "Só tem uma coisa na minha mente: a Nigéria e as oitavas", assegurou. "Vários países bons foram eliminados e temos que levar isso em consideração. Vamos nos concentrar apenas na Nigéria".