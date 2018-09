Mesmo com empate, Marcelo Oliveira aprova atuação do Fluminense

O técnico Marcelo Oliveira parece não ter concordado com as vaias dos torcedores do Fluminense após o empate sem gols com o Vitória, na noite desta quinta-feira, no Maracanã, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, o seu time fez uma boa partida.

"Foi um bom jogo e lamento pelo resultado, porque perdemos a oportunidade de pontuar em casa. Estou satisfeito com o rendimento (da equipe), mas não com o resultado", afirmou Marcelo Oliveira.

Em campo, o Fluminense, principalmente no primeiro tempo, criou alguns lances de perigo, mas não conseguiu balançar as redes de Ronaldo. Everaldo acertou o travessão e o goleiro rival fez pelo menos duas boas defesas. Marcelo acredita que o jogo poderia teria sido mais fácil se o seu time tivesse marcado um gol no começo.

"O jogo de hoje, especificamente, seria muito bom se a gente fizesse o gol, pois acredito que o Vitória iria sair mais. Nós jogamos pelas beiradas, não demos chances para o adversário e criamos, mas não fomos felizes na hora de fazer o gol", lamentou o treinador. "Não fomos felizes ou, talvez, não fomos competentes", concluiu.

Os jogadores, de forma geral, parecem incomodados com a falta de vitórias e de gols. Léo resumiu bem o que o grupo pensa. "O gol não está saindo e isso é complicado. Mas a saída é continuar trabalhando, sempre em busca dos gols e das vitórias", explicou.

Na 12.ª colocação, o Fluminense tem 28 pontos e tenta reagir no domingo, quando faz o clássico contra o Botafogo, no Maracanã, pela 24.ª rodada do Brasileirão.