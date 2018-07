Mesmo com empate, Palmeiras pode ser campeão no domingo; veja gols da rodada

O Palmeiras perdeu a parte permitida da boa vantagem que construiu na liderança do Campeonato Brasileiro. O empate por 1 a 1 nesta quinta-feira, em Belo Horizonte, contra o Atlético-MG, fez a folga na primeira posição cair de seis para quatro pontos. Entretanto, o Alviverde pode levantar a taça na próxima rodada caso vença e conte com tropeços de Santos e Flamengo.

O Santos ainda pode sonhar com o título brasileiro. Jogando em casa na noite desta quinta-feira, o time do técnico Dorival Júnior contou com grande atuação do colombiano Copete para bater o Vitória por 3 a 2.

O argentino Chavez brilhou e manteve o faro artilheiro, mas isso não foi suficiente para dar a vitória ao São Paulo. O atacante fez um golaço, mas depois viu o Grêmio empatar e sair do estádio do Morumbi, na capital paulista, com o placar de 1 a 1, resultado pela 35.ª rodada que deixou a equipe paulista distante do G-6.