Mesmo com estrelas como Neymar e Mbappé, Campeonato Francês enfrenta rombo de R$ 1,9 bilhão

Tariq Panja, The New York Times, O Estado de S.Paulo

Novo acordo do futebol francês para transmissão pela televisão deveria salvar a liga e seus clubes de um colapso financeiro. Em vez disso, ele pode ter piorado uma situação que já era ruim.

Logo depois que a principal liga francesa de futebol, a Ligue 1, anunciou este mês que tinha fechado com a Amazon para que ela se tornasse sua principal emissora, o canal de televisão e parceiro de longa data da competição, o Canal Plus, reagiu com fúria. Ele não pagaria nem transmitiria os dois jogos por semana dos quais possuía os direitos, disse a empresa. Não pelo preço premium previsto em seus contratos, pelo menos. E, com certeza, não, enquanto a Amazon está pagando aproximadamente US$ 100 milhões (R$ 492,5 milhões) a menos por quatro vezes mais partidas.

“O Canal Plus, não vai, portanto, transmitir a Ligue 1”, disse a empresa em um comunicado. As implicações da ameaça do Canal Plus para os clubes franceses com pouco dinheiro não poderiam ser mais sérias. Atualmente se recuperando dos efeitos da pandemia de covid-19 e do colapso no ano passado do contrato de US$ 1 bilhão (R$ 4,9 bilhões) de sua liga com a televisão, os clubes em toda a França que planejavam cortar seus orçamentos agora enfrentam uma crise urgente.

Enquanto a Amazon concordou em transmitir oito partidas por semana por pouco mais do que US$ 300 milhões (R$ 1,4 bilhão) por temporada, o Canal Plus estava prestes a pagar quase US$ 400 milhões (R$ 1,9 bilhão) por duas partidas por semana que ele tinha arrematado em um leilão de direitos anteriormente. Agora que ele está se recusando a pagar, muitos clubes entraram no mercado de negociação de jogadores de verão mais preocupados com a possibilidade de falência do que com vendas e contratações. E eles talvez tenham apenas semanas para encontrar uma saída.

O caos nos bastidores da liga francesa é um forte contraste da imagem internacional do futebol francês, positiva devido ao sucesso de sua equipe masculina vencedora da Copa do Mundo. A maioria dos jogadores do elenco da França joga por clubes fora da França, mas quase todos começaram com equipes francesas. Agora, esses mesmos clubes estão tentando planejar um futuro que não podem prever.

Vão poder contratar novos jogadores para fortalecer suas equipes? Serão capazes de ao menos cumprir as folhas de pagamento dos atuais contratados? Ou é mais sensato vender seus jogadores agora - mesmo em um abatido mercado pandêmico? As respostas podem determinar quantos clubes entram na temporada com seus futuros financeiros em dúvida.

“Se você não for capaz de renegociar os salários dos jogadores, estará se arriscando à falência - é simples assim”, disse Pierre Maes, autor de Le Business des Droits TV du Foot (O negócio dos direitos do futebol para a televisão, em tradução livre), um livro sobre o mercado de direitos de transmissão do futebol.

O acordo com a Amazon veio como um choque para muitos que pensavam que uma disputa de direitos de um mês de duração entre a liga e o Canal Plus - parceiro da liga desde a criação da rede em 1984 - seria resolvida pela vitória em um leilão para o canal francês. Mas a Amazon foi escolhida por meio de uma oferta conjunta do Canal Plus e seu parceiro do Catar, beIN Sports.

Os executivos do Canal Plus expressaram publicamente sua preocupação com a Amazon. Maxime Saada, o CEO da rede, disse à revista de negócios Challenges que o poder da Amazon representava o "maior perigo" para o modelo de negócios do Canal Plus. “Temos que nos mexer para evitá-lo permanentemente”, afirmou.

Talvez reforçando esse poder, um importante representante do futebol francês disse que a liga não estava preparada para recusar um acordo com uma empresa tão importante como a Amazon, por acreditar que uma aposta na gigante do comércio eletrônico era uma aposta no futuro. Mas o resultado trouxe ainda mais incerteza para uma liga que tem ficado fora de controle desde que anunciou em 2020 que não seria capaz de concluir a temporada 2019-20 por causa da pandemia. Entre as principais competições da Europa, a liga francesa foi a única a tomar essa medida.

Quase assim que voltou a campo para uma nova temporada, porém, a liga foi rapidamente impactada por uma segunda - e talvez muito mais séria - crise. No final do ano passado, a Mediapro, empresa apoiada pela China com a qual a liga assinou um contrato recorde de transmissão por televisão, anunciou que não poderia cumprir seus compromissos. Menos de três meses após o início de seu contrato de três anos, a Mediapro devolveu os direitos do futebol francês e foi embora.

O Canal Plus ajudou a melhorar a situação, assumindo os direitos das partidas que eram da Mediapro com desconto, mas pouco depois se viu em sua própria disputa com a liga. Depois de ficar sabendo que o preço pago pela Amazon pelos direitos das partidas era inferior ao acordado com o Canal Plus por uma quantidade menor de jogos (e que eram menos importantes), a rede argumentou que não deveria mais gastar 332 milhões de euros (R$ 1,9 bilhão) pelos direitos que sublicencia da emissora do Catar, beIN.

“O Canal Plus não pagará 332 milhões de euros por 20% das partidas enquanto a Amazon transmite 80% dos jogos por 250 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão)”, disse Saada ao jornal L’Équipe.

Alguns dirigentes de clubes franceses, incluindo o presidente do Olympique Lyonnais, Jean Michel Aulas, preveem que o Canal Plus vai voltar atrás. “Não vejo de modo algum que o Canal Plus possa se privar de ter acesso à Ligue 1”, disse Aulas, integrante do comitê de direitos televisivos da liga francesa.

Mas, de acordo com os executivos seniores do Canal Plus, a empresa se manterá firme. Seu primeiro pagamento tem vencimento em 5 de agosto. No momento, a rede não tem planos de pagá-lo. / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA