Mesmo com falha de Alisson, Liverpool vence o Lyon em amistoso; Chelsea goleia

Atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa, o Liverpool encerrou nesta quarta-feira a sua pré-temporada com uma boa atuação e uma vitória de virada sobre o Lyon, da França, por 3 a 1, na cidade de Genebra, na Suíça. Com as voltas dos brasileiros Alisson e Roberto Firmino, do egípcio Mohamed Salah e do senegalês Sadio Mané, o técnico alemão Jurgen Klopp teve pela primeira vez neste período de preparação todo o seu elenco à disposição.

LEIA TAMBÉM > Brasil fica fora da lista de indicados ao prêmio de melhor da Fifa no masculino e no feminino

Titular na campanha da seleção de Tite que culminou com o título da Copa América, Alisson falhou feio logo em seu primeiro lance na volta das férias. Logo aos quatro minutos de jogo, o goleiro tentou defender um cruzamento, mas acabou vacilando e soltando a bola nos pés de Dembelé, que acabou sendo derrubado pelo brasileiro. Na cobrança do pênalti, Depay bateu sem chances e abriu o placar para os franceses.

Mesmo em desvantagem, o Liverpool mostrou sua superioridade contra o Lyon, que é comandado pelo técnico brasileiro Sylvinho (ex-auxiliar de Tite na seleção). O empate não demorou muito a sair com Roberto Firmino igualando o marcador aos 17 minutos. Aos 21, o zagueiro Andersen, contra, fez 2 a 1 para os ingleses. No segundo tempo, Harry Wilson acertou um lindo chute de fora da área e fechou o placar.

Com o final da pré-temporada, o Liverpool se prepara agora a disputa da Supercopa da Inglaterra. Neste domingo, no estádio de Wembley, em Londres, o rival será o Manchester City, do técnico espanhol Pep Guardiola, que conquistou a "tríplice coroa" no país com os títulos do Campeonato Inglês (apenas um ponto à frente do time de Liverpool), da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa.

A strong performance to end pre-season Next up, we head to Wembley — Liverpool FC (@LFC) July 31, 2019

CHELSEA - Quem também venceu em amistoso nesta quarta-feira foi o Chelsea. Na Áustria, o time agora comandado pelo ex-jogador e ídolo Frank Lampard repetiu o ímpeto ofensivo do triunfo sobre o Reading no final de semana, quando marcou quatro gols, e bateu o Red Bull Salzburg por 5 a 3.

Os destaques do Chelsea foram o atacante norte-americano Pulisic, que marcou duas vezes, e o espanhol Pedro Rodríguez, autor de um belo gol de calcanhar - Barkley e Batshuayi completaram, enquanto que Onguéné e Minamino, também em duas oportunidades, descontaram.

Esse foi o penúltimo amistoso do Chelsea em sua pré-temporada. O clube inglês ainda enfrenta o Borussia Mönchengladbach, neste sábado, na Alemanha. A estreia oficial, pela rodada inaugural do Campeonato Inglês, será no dia 11 de agosto no clássico contra o Manchester United, no estádio Old Trafford, em Manchester.

Let's hear what the boss thought of #RBSCHE... pic.twitter.com/DTM0jRKMUd — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 31, 2019

Outro clube inglês a entrar em campo nesta quarta-feira foi o Arsenal. Na França, o time de Londres empatou por 1 a 1 contra o Angers, da primeira divisão francesa. No primeiro tempo, Farid El Melali abriu o placar para os mandantes e Reiss Nelson, na segunda etapa, fez o gol da igualdade dos visitantes.