Mesmo com gol de goleiro, Atlético-GO só empata com o Paraná em Goiânia O Atlético Goianiense perdeu uma grande chance de se distanciar da zona de rebaixamento nesta sexta-feira. Em um estádio Serra Dourada praticamente vazio - pouco mais de 700 pessoas compareceram -, o time goiano saiu na frente com gol do goleiro Márcio, mas não segurou o resultado e apenas empatou com o Paraná por 1 a 1, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.