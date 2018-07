Mesmo com gol, Dorival descarta colocar Cristaldo como titular

O técnico do Palmeiras, Dorival Junior, considera ainda ser cedo para escalar o atacante Cristaldo como titular do time. O argentino entrou no segundo tempo do jogo desta quarta-feira, contra o Criciúma, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e foi decisivo para a concretizar a vitória por 1 a 0, ao marcar já no fim o gol da vitória da partida, disputada no Pacaembu.

Dorival explicou após o jogo que Cristaldo e os outros argentinos do elenco chegaram há pouco tempo no Brasil e afirmou que em breve devem ganhar mais chances. "Aos poucos as coisas estão acontecendo para eles. Todos estão no processo de adaptação ao futebol brasileiro, estão trabalhando e próximos de uma melhor condição física. Precisam de uma sequência de jogos", afirmou.

Além de Cristaldo, o pacote de reforços argentinos que chegou ao Palmeiras inclui o zagueiro Tobio, o meia Allione e o atacante Mouche, que foi elogiado por Dorival. O quarteto veio por indicação do treinador anterior, Ricardo Gareca, e aos poucos começa a se firmar. Tobio já tem sido titular e Allione começava a entrar na equipe quando se machucou. Cristaldo tem apenas seis jogos pelo Palmeiras e marcou nesta quarta-feira o seu primeiro gol pelo clube.

Após a vitória, Cristaldo inclusive agradeceu a Gareca por sua indicação ao Palmeiras e descartou se sentir ansioso para se tornar titular da equipe. "Sei que há um treinador. Tanto o Ricardo (Gareca) como o treinador novo falaram para eu ficar tranquilo. Todo jogador quer jogar, mas estou tranquilo. À medida que vai passando o tempo, vou melhorando e terei mais chances", disse.