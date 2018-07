Mesmo com Messi em campo, Barcelona perde de virada do Real Sociedad

BARCELONA - O Barcelona teve neste sábado a chance de abrir 11 pontos na liderança do Campeonato Espanhol. Depois de ver o Real Madrid perder para o Zaragoza em casa, o time catalão entrou em campo para pegar o Real Sociedad com um time misto, saiu na frente, mas levou a virada por 2 a 1.

Com a derrota, manteve os 88 pontos, contra 80 do Real Madrid, a quatro rodadas do fim do Campeonato Espanhol. Se tivesse vencido, dependia só de si para ser campeão já no próximo final de semana, no Camp Nou, no clássico contra o Espanyol. Agora passa a depender de um tropeço do time de Madri, que pega o Sevilla.

Mesmo poupando Valdés, Villa, Mascherano e Daniel Alves, que ficaram no banco, e Busquets e Pedro, que nem foram relacionados, o Barcelona começou o jogo tendo a iniciativa. Aos 28 minutos, Thiago Alcantara, filho de Mazinho, bateu com categoria na saída de Bravo e abriu o placar para os visitantes.

No segundo tempo, o Real Sociedad voltou com uma postura mais ofensiva e conseguiu a virada. Aos 25 minutos, Ifran encobriu Pinto e empatou. Mais 11 minutos e Mascherano cometeu pênalti. Pietro bateu e garantiu uma sobrevida ao Campeonato Espanhol.

A única boa notícia para o Barcelona no jogo foi que o time não perdeu nenhum jogador por lesão para o clássico de terça-feira contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões.

