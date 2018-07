Mesmo com nascimento do filho, volante treina no Fla

Luiz Antônio está tentando retomar seu espaço no time do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele havia se contundido na vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, se recuperou antes do previsto e pôde entrar no decorrer do confronto com o Corinthians, quando o Flamengo venceu por 1 a 0 pelo Brasileirão.

Nesta segunda-feira, mesmo com o nascimento do filho, Luiz Antônio participou normalmente de um treino técnico com os demais reservas. Enquanto isso, os titulares realizaram apenas um trabalho regenerativo na academia de local. O próximo compromisso do Flamengo será com o Palmeiras, nesta quarta, no Pacaembu, pela 22ª rodada do Brasileirão.