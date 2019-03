Mesmo com negociação demorada, Santos mantém confiança para contratar Jorge

A tentativa do Santos de se reforçar com Jorge não chegou ao fim. Embora a negociação para contratar o lateral-esquerdo pertencente ao Monaco tenha se iniciado há meses, o presidente José Carlos Peres segue confiante de que irá concretizar a chegada do jogador para a sequência da temporada.

De acordo com Peres, mudanças na diretoria do Monaco atrasaram a negociação. Mas também apontou que inviabilidade do clube de utilizar Jorge no Campeonato Paulista levou a diretoria a não ter pressa para fechar a contratação do lateral-esquerdo.

"Houve troca na diretoria do Monaco e acabou atrasando. Como ele não poderia jogar o Paulista, nem nós nem eles corremos. Ele disputaria Copa do Brasil e Brasileiro. Estamos negociando. Em função disso, nos próximos dias há grande possibilidade de encerrar essa negociação. Estou confiante", disse o dirigente em entrevista coletiva.

Jorge, de 22 anos, foi negociado pelo Flamengo com o Monaco em 2016, mas antes do começo da temporada 2018/2019 acabou sendo emprestado ao Porto. Lá, porém, vinha sendo pouco aproveitando, tendo atuado apenas duas vezes pela equipe principal - também defendeu o time B.

Como a negociação com Jorge chegou a ficar na iminência de ser fechada, o jogador até deixou a Europa e retornou ao Brasil. Mas o impasse envolvendo a oficialização da sua transferência o mantém à espera de uma resolução para o seu futuro.

Embora o Santos tenha se reforçado recentemente com Felipe Jonatan, a lateral esquerda continua sendo uma das carências do elenco do Santos. O técnico Jorge Sampaoli começou a temporada apostando em Orinho na função, mas as suas atuações irregulares levaram o treinador a improvisar Copete na posição, cenário que só se alterou com a contratação do ex-jogador do Ceará.

A chegada de Jorge seria importante para o Santos não apenas para aumentar a concorrência no setor, mas também porque Felipe Jonatan atuou na Copa do Brasil pelo seu antigo clube, o que inviabilizaria o seu aproveitamento na sequência da competição nacional.