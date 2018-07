Mesmo com obrigação de vencer, Roth arma Inter com 3 volantes e saca Nico López

Após o encerramento dos jogos disputados neste domingo, o Inter ficou na 18ª posição, com 27 pontos, dois atrás do Vitória, o 16ª e primeiro fora da zona de descenso, que estacionou nos 29 pontos ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Botafogo, em Salvador.

No treino deste domingo, Roth optou por sacar o meia Seijas e escalar Eduardo Henrique para formar trio de volantes com Rodrigo Dourada e Fabinho. Para completar, tirou Nico López do ataque e promoveu a entrada de Eduardo Sasha, outra novidade na escalação que deverá ser confirmada no confronto desta segunda-feira.

O comandante ainda estou Ceará na lateral esquerda, no lugar de Artur, no decorrer da atividade realizada no CT do Atlético-MG. Assim, manteve a dúvida de quem escalará no setor em uma escalação que contou com Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Artur (Ceará); Rodrigo Dourado, Fabinho, Eduardo Henrique e Valdívia; Eduardo Sasha e Aylon.

Após o treinamento, Roth justificou a escalação do Inter com três volantes dizendo que precisa contar com um "meio-campo mais forte, mais cheio e combativo". Entretanto, enfatizou que Eduardo Henrique também sabe atuar de forma ofensiva no apoio ao ataque. "Eduardo Henrique não é 'volante-volante'. É um misto, ele chega (no ataque) e marca (no setor defensivo)", enfatizou.