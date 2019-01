Mesmo com participação em amistoso, Bruno Henrique mantém mistério sobre futuro

A participação de Bruno Henrique no empate do Santos por 1 a 1 com o Corinthians está longe de significar a permanência do atacante na Vila Belmiro para a temporada 2019. Valorizado no mercado nacional e na mira de clubes como o Flamengo e o Cruzeiro, o atacante evitou assegurar que seguirá no time após o amistoso de domingo. E ainda viu o seu novo comandante, Jorge Sampaoli, criticar a postura dos jogadores.

Em entrevista coletiva, o técnico argentino afirmou que os atletas não deveriam pensar apenas no dinheiro. E declarou torcer para que Bruno Henrique esqueça o interesse de outros clubes e permaneça no Santos em 2019.

"O futebol é um grande negócio. Tentam fazer jogadores sair do clubes para ganhar dinheiro. Se perde a essência de se jogar pelo escudo, pela camisa. Se ele quiser ir, dependerá do clube. Eu queria que ele ficasse, nos daria a qualidade que reclamamos sobre a qualidade que a camisa do Santos merece. A camisa do Santos não pode ser colocada por qualquer um", afirmou o treinador.

Bruno Henrique tem contrato com o Santos até o fim de janeiro de 2021. O atacante se destacou na primeira temporada pelo clube, a de 2017, tendo marcado 18 gols em 53 jogos. Mas uma lesão no olho e alguns problemas físicos atrapalharam o seu desempenho em 2018, ano em que só fez dois gols em 32 partidas.

No clássico com o Corinthians, Bruno Henrique teve desempenho irregular, tendo errado na jogada do gol do rival e pouco ameaçado a defesa adversárias em jogadas individuais e de velocidade.

Após a partida, desconversou ao comentar sobre o seu futuro. "Eu demonstrei que tenho potencial para jogar em qualquer clube. Isso eu deixo para a diretoria", afirmou, para depois adotar um tom de agradecimento aos torcedores santistas. "Fico feliz com carinho dos torcedores de estar aqui vestindo esta camisa, agora é trabalhar e seguir em frente", concluiu.