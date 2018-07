Mesmo com retorno de Nilmar, Aguirre adia definição do time titular

Apesar do retorno de cinco jogadores, nesta quarta-feira, o técnico Diego Aguirre adiou a definição do time titular do Internacional para esta quinta. Ele comandou trabalho com bola no gramado nesta quarta, mas não esboçou a equipe que começará jogando contra o Santos, domingo, no Beira-Rio.

Nilmar foi um dos que voltou ao time nesta quarta. Ele havia sido liberado para renovar seu passaporte na Europa durante a folga de quatro dias que o elenco ganhou após o jogo com o Figueirense, na quinta passada. O atacante ganhou um dia extra para ter tempo de resolver a pendência no Velho Continente e só voltou aos trabalhos nesta quarta.

Ele treinou normalmente, assim como Lisandro López, Alex, Luque e Nico Freitas. Todos ganharam folga extra na terça-feira. D''Alessandro, que voltara a treinar na terça, também participou das atividades, assim como Valdivia, mesmo ainda em processo de recuperação de lesão muscular - não deve ficar à disposição de Aguirre para o jogo de domingo.

Com o grupo completo, Aguirre dividiu o elenco em três times em campo reduzido. E deu atenção especial aos trabalhos de intensidade e passes curtos. Nesta quinta, ele dará sequência aos treinos e deve esboçar a equipe titular, que pode ser escalada com Alisson; William, Alan Costa, Ernando e Alan Ruschel; Rodrigo Dourado, Anderson, D''Alessandro, Jorge Henrique; Nilmar e Lisandro López.