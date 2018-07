Mesmo com Santos já classificado, Thiago Maia prevê time ofensivo nesta terça

O meio-campista Thiago Maia garante que o Santos não irá se acomodar devido à classificação antecipada na Copa Libertadores e que o time buscará a vitória na partida desta terça-feira, às 21h45, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, diante do Sporting Cristal, do Peru, lanterna do Grupo 2 da competição.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, em Santos, o jogador - autor do gol do empate em 1 a 1 no encontro entre as duas equipes em Lima, no mês de março - também afirmou que a vitória será fundamental para aumentar a confiança do grupo.

"A gente joga com a mesma responsabilidade como se estivéssemos brigando pela classificação. Vai ser um jogo muito importante, difícil. A gente sempre quer ganhar. O jogador ganha confiança com vitórias e jogando bem. Não adianta jogar bem e perder. Sabemos que o jogo vai ser muito difícil. E eu vou ficar muito feliz se fizer mais um gol", revelou o meio campista.

Thiago Maia confirmou que o elenco santista tem demonstrado cansaço devido à série de jogos e as longas viagens que o clube fez na disputa das várias competições simultâneas que tem pela frente na temporada (Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores). Mas o jogador - que ficou de fora do jogo contra o The Strongest, na quarta-feira passada - admitiu que sentiu a parte física na partida diante do Coritiba, no sábado passado, pelo Brasileirão.

"Particularmente, não cansei muito porque não viajei. Mas os meus companheiros sentiram muito a altitude lá (em La Paz). Uma viagem bem chatinha (para a Bolívia). O Dorival (Júnior, técnico) ainda poupou alguns, o Renato (volante), e a gente viu que eles estavam muito cansados. Eu também cansei muito (contra o Coritiba) porque estava sem jogar. Acho que o jogador precisa jogar para ter ritmo", analisou Thiago Maia.

O elenco santista treinou nesta segunda-feira no CT Rei Pelé, em Santos. O meia Lucas Lima, diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa direita, está fora da partida e também do duelo contra o Cruzeiro, neste domingo, pelo Brasileirão. Entretanto, o departamento médico não revelou o tempo estimado de recuperação do meia.

Lucas Lima também deverá ser cortado pelo técnico Tite da seleção brasileira para os amistosos que o time nacional fará nos dias 9 e 13 de junho, em Melbourne, na Austrália, contra Argentina e Austrália. As partidas servem como preparação para a sequência do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial de 2018, na Rússia.