Mesmo com seleção, Lucas é relacionado no São Paulo

O técnico Emerson Leão espera contar com Lucas para o jogo desta quinta-feira, contra o Guaratinguetá, no Morumbi, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista. O jogador atuou por 10 minutos no amistoso do Brasil contra a Bósnia-Herzegovina, terça, na Suíça, e deve desembarcar em São Paulo nesta madrugada.

Em seguida, deve se unir ao elenco do São Paulo, que já está concentrado no CT da Barra Funda. Lucas, aliás, está entre os 21 jogadores relacionados pelo técnico Emerson Leão, que deverá cortar três destes para chegar aos 18 que serão inscritos para a partida.

Leão inclusive já afirmou que pretende utilizar Lucas entre os titulares. "Nas férias, ele jogava um dia aqui, no outro dia lá", lembrou o treinador. O volante Denilson é outro que aposta que Lucas não verá problemas em jogar no Morumbi. "Espero que ele esteja recuperado para nos ajudar. Com certeza ele joga, pois para ele toda hora é hora de jogar futebol. Não vai ter cansaço que faça ele não jogar."

Dentre os 21 relacionados pelo técnico Emerson Leão não estão Luis Fabiano nem Fabrício, que se recuperam de contusão, respectivamente um estiramento na coxa direita e uma contratura na panturrilha direita.

Confira a lista são-paulina para o jogo:

Goleiros: Denis e Léo

Zagueiros: Rhodolfo, Paulo Miranda, Edson Silva e Luiz Eduardo

Laterais: Piris, Cortez e Henrique Miranda

Volantes: Denilson, Casemiro e Rodrigo Caio

Meias: Cícero, Jadson e Maicon

Atacantes: Lucas, Willian José, Fernandinho, Osvaldo, Rafinha e Ademilson