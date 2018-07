Mesmo com sucesso, público do Santos diminui na Vila

O torcedor do Santos está na contramão do enorme sucesso que o time de Neymar, Paulo Henrique Ganso e Robinho faz no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. Tanto que, apesar da previsão de goleada e de novo show da equipe diante do Guarani, na última quarta-feira, o público foi de apenas 8.131 pagantes na Vila Belmiro, mesmo com o ingresso da arquibancada custando R$ 30.

No Paulistão, por sua vez, os números do clube em jogos na Vila Belmiro são ainda mais decepcionantes. Em relação ao campeonato estadual do ano passado, houve um decréscimo de 12,6% - de 12.886 pagantes para 11.258. O motivo provável para a diminuição do público é a elevação de até quatro vezes no preço de alguns ingressos para os jogos mais importantes.

Tanto que nos clássicos estaduais dos anos anteriores, a Vila Belmiro recebia quase lotação total (18 mil lugares). Em 2010, porém, Santos x Corinthians registrou a presença de 9.029 pagantes e Santos x Palmeiras, de 11.452. A arquibancada para o jogo contra o Corinthians custou R$ 80 e para partida diante do Palmeiras, R$ 60.