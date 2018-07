Mesmo com tempo para trabalhar, Muricy refuta Ganso e Jadson juntos

SÃO PAULO - Ao menos por enquanto não existe lugar para Paulo Henrique Ganso e Jadson no time titular do São Paulo. Nas atividades que realizou até aqui com a equipe, o treinador em nenhum momento testou os dois meias na equipe e já deixou claro que o camisa 10 precisará esperar a oportunidade e continuará no banco de reservas.

Os primeiros treinos revelaram uma formação tática bastante parecida com a que terminou o ano passado, com a diferença que Denilson virou o terceiro zagueiro (função que era exercida por Rodrigo Caio em 2013) e Wellington foi avançado para a direita, ocupando a faixa de Douglas na última temporada. Ganso e Maicon são as válvulas de escape. Jadson, por sua vez, segue fora por opção.

Havia a expectativa que Muricy usasse a pré-temporada para tentar entrosar os meias e dar ao time mais criatividade, mas por ora o treinador refutou o esquema e tenta achar uma formação que deixe a equipe mais resguardada. Ao menos da parte de Ganso, não seria problema ter Jadson ao seu lado.

"Não seria problema porque fizemos no ano passado. Eu e o Jadson juntos podemos nos entender e espero que possam acontecer essas situações para que todo mundo possa jogar e aproveitar sua oportunidade", afirmou o jogador. Jadson marcou o gol da vitória sobre a seleção dos Estados Unidos no jogo-treino realizado na última quinta-feira no CT da Barra Funda, mas nem assim convenceu o treinador.

Sem os dois criadores de ofício lado a lado, Muricy tenta imprimir mais velocidade à equipe e exigiu muitos toques em velocidade no treino tático realizado no CT de Cotia. Para Ganso, a forte cobrança é boa para dar uma nova cara ao time em 2014.

"Estamos trabalhando mais o passe rápido em dois toques para chegar na área do adversário com mais homens para poder surpreender com mais jogadores. Foi um treino muito bom", elogiou Ganso.