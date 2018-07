Mesmo com time mais jovem, Scarpa aposta no sucesso do Fluminense com Abel

A reformulação pela qual passou o Fluminense de 2016 para 2017 deixou a equipe com um time de média de idade mais baixa. Apesar de ter 23 anos, Gustavo Scarpa fala como um dos mais experientes do time, pois defende o clube desde as categorias de base e foi o seu principal destaque em 2016. O meia acredita que o elenco jovem terá dificuldades no ano, mas que o técnico Abel Braga saberá levar a equipe ao sucesso.

"Estamos com uma equipe pouco diferente do ano passado, bem mais jovem mas com muita disposição. Sabemos das dificuldades que vamos passar esse ano, mas o Abel (Braga) vai passar tranquilidade pra gente. É um treinador com histórico vencedor, que conhece bem o Fluminense e com certeza vai ajudar e vamos nos sair bem", avaliou.

Recém-convocado para defender a seleção brasileira no amistoso contra a Colômbia, na próxima quarta-feira, Scarpa espera chamar a atenção do técnico Tite para o seu futebol. O jogador sabe que tem pouco tempo para mostrar serviço, mas mantém o otimismo para os dias de treino e a partida.

"São dois dias contando treino e jogo. Posso deixar uma boa impressão pra ele procurando fazer o que sempre tenho feito, jogar o meu jogo. Mesmo se tiver alguns minutos apenas, vai ser o suficiente pra mostrar algo bom pra ele. Espero que eu consiga da melhor maneira possível aproveitar a oportunidade", comentou Scarpa.

Como vai estar junto da seleção brasileira, Scarpa não poderá jogar a estreia do Fluminense na temporada. O time das Laranjeiras encara o Criciúma na próxima terça-feira, no Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora, pela rodada de abertura da Copa da Primeira Liga.